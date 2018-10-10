Склад Верховної Ради поповнився новим депутатом Іваном Савкою

- 10.10.2018 14:16
Склад Верховної Ради поповнився новим депутатом Іваном Савкою

До виборчого списку партії Народний фронт був включений під номером №84 Іван Савка, якого було визнано Центрвиборчкомом народним депутатом України.

На засіданні ЦВК 10 жовтня  відбулося засідання за головуванням Тетяни Сліпачук, та біло прийняте відповідне рішення. Івана Савку було визнано обраним на позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня 2014 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі.

Іван Іванович Савка народився у 19752 році, має вищу освіту, проживає в місті Миколаїв, безпртійний, був включений до складу політичної партії Народний фронт під номером №84. Є заступником командира військової частини з роботи з особовим складом, начальником відділення військової частини АА 0224.

Можливість депутатства Савки з'явилась, коли 4 жовтня 2018 року Верховна Рада поставою достроково припинила повноваження нардепа Євремової І.А., яку було обрано на виборах від партії Народний фронт. Депутат прийняла скласти повноваження, подавши особисту заяву. Після цього були розглянені заяви від включених у виборчий список Народного фронту кандидатів під номерами №82 та 83 Кондратюка Сергія Дмитровича та Гоцула Ігоря Євгеновича. Їх реєстрацію було відмінено на підставі відмови балотуватись, через що їх виключили з виборчого списку. 

Платинова Буковина

Ключові слова: Іван Савка народний депутат України, верховна рада

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