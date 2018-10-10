



Стрілянина в центрі Чернівців 10 10 2018 - 10.10.2018 13:23

В Чернівцях в центрі міста у середу, 10 жовтня, в обідні години сталась стрілянина.

Як повідомляють очевидці, подія сталась у дворику на вулиці Кобилянській, де під аркою розташовуюься корчма "Колесо" та кав'ярня "Шансоньє".

Попередня інформація свідчить про те, що в результаті інциденту постраждала одна людина, що отримала вогнепальні поранення. Чоловіка забрала швидка допомога.



Свідки повідомляють, що стрілянина могла розпочатись через розбійний напад. Поліція згодом надасть коментар стосовно даної події. Територію до дворику огороджено, на місці чергують правоохоронці.

Як стало відомо згодом, на Кобилянської в Чернівцях підстрелили валютника. Членів банди нападників, які вже неодноразово вчиняли напади в місті та області на валютників, також затримали та направили до поліцейського відділення. Відкрите кримінальне провадження.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини