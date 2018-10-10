



Virgin Galactic здійснить перший суборбітальний політ найближчими тижнями - 10.10.2018 12:22

В планах у компанії Virgin Galactic Річарда Бренсона - же за декілька тижнів, а не місяців запустити перші космічні польоти. В плани Бренсона на найближчий час - запуски невеликих штучних супутників, а також організація туристичних суборбітальних польотів у космос.

Бренсон зазначив, що має намір у найближчі місяці сам полетіти в космос. Після цього Virgin Galactic зможе відправляти у космічні польоти інших людей. Бізнесмен та очільник компанії повідомив, що наступні місяці мають стати дуже захопливими та цікавими.

Він також відзначає, що ринок космічних польотів демонструє наразі жвавий розвиток, оскільки на такі послуги, які поки що не надаються, вже існує великий попит. Саме тому його компанія Virgin Galactic має найближчим часом цей попит задовільнити. Головним конкурентом для своєї компанії Бренсон розглядає Amazon Джеффа Безоса, з якою він змагається за перших космічних туристів.

Цікаво, що вже в найближчі деілька тижнів має відбутись перший суборбітальний політ космоплану SpaceShipTwo. Ціна квитка на такий апарат складатиме на початку порядка 250 тисяч доларів, однак, за словами Бренсона, з часом цінник може опуститись до відмітки у 40-50 тисяч.

Згідно з попередніми даними, Virgin Galactic вже продала понад 650 білетів на суборбітальні польоти. Серед охочих полетіти в космос як турист - відомі особистості та зірки, зокрема, Том Хенкс, Леонардо Ді Капріо та Анджеліна Джолі.

Платинова Буковина

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