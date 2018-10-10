



Поліція Буковини зустрілась з представниками Консультативної місії ЄС - 10.10.2018 11:27

Основною темою обговорення стала безпекова ситуація на Буковині та, безпосередньо, в Чернівцях. Така цікавість пов’язана із розширенням діяльності Консультативної Місії Європейського Союзу (КМЄС), у тому числі й на території Чернівецької області.

Робоча зустріч представників КМЄС із правоохоронцями відбулася на базі обласного управління Нацполіції. Гості цікавилися станом вуличної злочинності та аварійності на автошляхах, безпекою перебування на Буковині іноземців тощо.

Правоохоронці розповіли представникам КМЄС про стан криміногенної ситуації на території Чернівецької області, заходи, які вживаються для забезпечення безпеки громадян з урахуванням соціально-економічних особливостей Буковини та її прикордонного розташування.

На завершення зустрічі сторони домовилися про подальшу тісну співпрацю для забезпечення безпеки й спокою на території Чернівецької області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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