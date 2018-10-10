



11 жовтня в міськраді мужуть ліквідувати інспекцію Обшанського - 10.10.2018 11:02

Продовження 63-ї сесії Чернівецької міськради VІІ скликання заплановане на четвер, 11 жовтня, на 10:00.

Серед основних питань, які мають розглядатись на порядку денному, питання ліквідаціиї відомства, яким керує Сергій Обшанський - інспекції з благоустрою.

Справа в тому, що ліквідація інспекції має відбутись згідно з вимогами чинного законодавства. Працівники інспекції з благоустрою мають бути службовцями органів місцевого самоврядування, однак, вони ними не є.

З огляду на це, в Чернівцях має бути створена нова структура замість інспекції з благоустрою. Керівника обиратимуть на конкурсній основі.

Платинова Буковина, Чернівці

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