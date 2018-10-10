Росію виключили зі складу ПАРЄ

- 10.10.2018 10:52
Росію виключили зі складу ПАРЄ

Вирішення питання стосовно відміни санкій по відношенню до РФ  Парламентська асамблея Ради Європи відклала до наступного року, відмовившись голосувати за дане рішення.

Власне, ПАРЄ не затвердила доповідь, яка би повернула російську делегацію до комітету. 99 депутатів вискзались за допрацювання доповіді, та 79 - проти. Йшлося про зміну правил відсторонення національних делегацій від роботи у Парламентській Асамблеї Ради Європи. За ініціативою не менше 30 членів ПАРЕ можуть оскаржити повноваження країни. В даній доповіді пропонується ускладнити процедуру оскарження, тобто, для цього необхідно буде внесення запиту 54 депутатами, тобто, шостою частиною делегатів ПАРЄ.

За словами представниці французької фракції Європейської народної партії Ніколь Дюрантон, права у ПАРЄ для російської делегації були урізані через анексію Криму та війну на Донбасі. З того часу, за словами Дюрантон, ситуація жодним чином не змінилась. Олів'є Бехт з Альянсу демократів та лібералів припустив, що через вихід з ПАРЄ Росія замкнеться у собі, через що почне чинити загрозу стабільності у Європі.

Українські представники у Парламентській асамблеї різко висказались проти повернення російської делегації до ПАРЄ.

Платинова Буковина

Ключові слова: паре російська делегація, рішення парє, парламентська асамблея ради європи

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