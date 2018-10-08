У Вижниці відкрили першу поліцейську станцію

- 09.10.2018 17:03
У Вижниці відкрили першу поліцейську станцію

Вона обслуговуватиме райцентр та шість навколишніх сіл. Загалом, на Буковині вже працюють сім таких поліцейських станцій.

Днями у місті Вижниця розпочала роботу поліцейська станція. До її відкриття долучилися Вижницька райдежадміністрація, а приміщення для правоохоронців виділила у своїй будівлі Вижницька районна рада. Оргтехніку, меблі та устаткування для поліцейських забезпечила місцева громада.

На даній станції нестимуть службу дільничні офіцери поліції, інспектор ювенальної превенції, а також працівники СРПП, які обслуговують Вижницьку ОТГ. А саме: села Іспас, Багна, Виженка, Міліїве, Черешенька, Чорногузи та місто Вижниця.

«Ця станція дасть змогу поліцейським ще оперативніше реагувати на повідомлення про порушення та швидше доїжджати в різні куточки сіл», – наголосив начальник Вижницького відділення поліції Олександр Киселиця. – «Завдяки вдалому розташуванню поліцейсьцої станції, громадянам буде зручно отримати кваліфіковану допомогу та відповіді на питання які їх турбують».

Правоохоронці переконані, що поява поліцейської станції сприятиме налагодженню довірливих відносин між суспільством та поліцейськими, а також дозволить ефективніше забезпечувати правопорядок. До кінця року на Вижниччині запрацюють ще дві поліцейські станції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція буковини, поліцейські станції чернівецька область

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