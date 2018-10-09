



Землетрус виявив подружню зраду - 09.10.2018 15:43

В Японії жителям, які знаходяться неподалік від епіцентру землетрусу, зазвичай на телефони находять повідомлення про надвичайні ситуції - через SMS.

Так, усі пасажири приміського поїзда сполученням Тьосі та Тіба отримали повідомлення про землетрус магнітудою 4,8 бали, який стався 3 жовтня у 15 кілометрах від міста Тьосі. На щастя, потяг знаходився в безпечній зоні, проте, у інших пасажирів небияку увагу привернула поведінка двох з них.

Власне, пасажири впевнились в тому, що їхньому життю нічого не загрожує, та зітхнули з полегшенням. Проте один чоловік, що подорожував разом із дівчиною, почав панікувати. Справа в тому, що повідомлення про землетрус прийшли пасажирові на два телефони. Один з них був секретним, про який дівчина не знала і не мала б здогадатись, якби не землетрус.

Спочатку супутниця почала розпитувати хлопця, після чого впевнено звинувачувала його в зраді. Після того, як потяг прибув до місця призначення, пасажир та пасажирка розійшлись по різних напрямках.

Платинова Буковина

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