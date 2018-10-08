Напередодні виборів Самопоміч об'єднується з ДемАльянсом- 09.10.2018 15:25
Партія Самопоміч має наміри об'єднатись з Демократичним Альянсом у політичний союз. Про це рішення стало відомо з публікації ДемАльянсу в соцмережі Facebook.
В повідомленні ДемАльянсу відзначається, що корупція та неефективні дії влади підривають основи незалежності та безпеку в Україні. Також в тексті вказано, що у 2019 році на Україну очікують президентські та парламентські вибори. З огляду на це ДемАльянс об'єднається із Самопоміччю.
Буде укладений політичний союз, підкріплений угодою за допомогою якого політичні сили можуть спільно боротись за перемогу на майбутніх виборах - президентський, парламентських та місцевих.
Нагадаємо, раніше про намір брати участь у виборах президента України заявляв очільник Самопомочі Андрій Садовий. Він підкреслював, що його партія також братим участь у виборах в ВР.
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