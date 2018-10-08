На Сокирянщині чоловік вбив та з'їв лебедя- 09.10.2018 15:09
В Сокирянському районі Чернівецької області, в селі Грубна місцевий житель продемонстрував насильницькі дії по відношенню до тварини.
Повідомляється, що 42-річний чоловік спіймав у місцевому ставку лебедя, вбив його та з'їв.
Як стало відомо, буковинець вже був попередньо судимий.
Про скоєний злочин у поліцію повідомили небайдужі місцеві мешканці. Наразі стосовно даної справи триває слідство, поліцейські встановлюють деталі жорстокого поводження із твариною.
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