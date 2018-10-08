



Українці зможуть задавати питання лікарям через безкоштовний колл-центр - 09.10.2018 11:22

В прес-службі Національної служби здоров'я України повідомили, що в нашій країні діятиме перший контакт-центр, що буде обслуговуати пацієнтів, лікарів, а також керівників медичних закладів. Відповіді на найпоширеніші питання по здоров'ю будуть доступні в автоматичному режимі цілодобово.



Зателефонувати до контакт-центру можна за номером 1677 - безкоштовно з будь-яких мобільних та стаціонарних телефонів.

Очільник Національної служби здоров'я України Олег Петренко зазначив, що спеціальний контакт-центр було створено, аби налагодити зворотній зв'язок між пацієнтами та лікарями. В робочий час можна поспілкуватись та отримати відповіді на питання, що цікавлять, у оператора. Якщо ж вирішення питання потребуватиме додаткового часу, оператор реєструваиме запит та направлятиме його до відповідного підрозділу НСЗУ.

За словами виконуючої обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун, за допомогою контакт-центру можна налагодити постійне спілкування між пацієнтами та медичними працівниками, що дозволить оперативно дізнаватись про нагальні турботи громадян, а також швидко вирішувати актуальні питання та проблеми.

Платинова Буковина

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