



Зняття недоторканності з нардепа Колєснікова розглянуть 16 жовтня - 08.10.2018 14:54

Питання про зняття депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Дмитра Колєснікова від Опозиційного блоку може розглядатись вже 16 жовтня.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

Голова ГПУ зазначив, що народний депутат має понести відповідальність, якщо він отримує зарплатню за збереження та керування державшим майном, проте чинить навпаки. Луценко відзначив, що Колєсніков сприяв незаконній приватизації оборонного підприємства.

Власне, представлення Генеральної прокуратури України стосовно притягнення нардепа Колєснікова до кримінальної відповідальності було підтримане Комітетом Верховної Ради України з питань регламенту було визнане законним та обгрунтованим.

Народний депутат вже надав регламентному комітету пояснення.

Платинова Буковина

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