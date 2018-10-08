Доставка квітів Чернівці

- 08.10.2018 13:50
Доставка квітів Чернівці

101 троянда у Чернівцях? Так! Завжди в наявності у великому асортименті, будь-якого кольору й довжини. Наша служба доставки квітів roza.cv.ua готова радувати та приємно дивувати своїх клієнтів. Приєднуйтесь до їх числа! За що ж нас вибирають? Про це нижче.

Дружна команда

Згуртований колектив професіоналів пропонує якісне обслуговування: досвідчені флористи готові зібрати букет будь-якої складності, компетентні консультанти допоможуть вибрати відповідну композицію, а швидкі кур'єри доставлять замовлення вчасно та в найкоротші терміни.

Модні букети

Наші флористи старанно стежать за новинками квіткової моди та своєчасно втілюють ідеї в реальність. У нашому віртуальному каталозі Ви можете знайти й звичні букети в обгортці, і стильні капелюшні коробочки, і розкішні кошики, і з цифрами, і композиції у формі серця. Якщо у Вас є своя ідея, наші фахівці з легкістю зберуть авторський букет.

Приємні бонуси

Ми любимо своїх клієнтів і намагаємось радувати. До будь-якого букету Ви отримаєте в подарунок фірмову листівку – для побажань або інтриги. Одразу після вручення букета Ви отримаєте зворушливий фотозвіт. І ще один приємний момент – доставку ми робимо своїм коштом.

Доставка квітів у Чернівцях – ми знаємо, як Вас здивувати.

+38-098-388-27-00 (Viber,WhatsApp)
+38-095-388-27-00
+38-063-388-27-00 

Платинова Буковина, Чернівці

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