Повідомлення у фіскальну службу про нового працівника

- 08.10.2018 10:39
Повідомлення у фіскальну службу про нового працівника

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413 «Про порядок повідомлення Державній фіскальній службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу», повідомлення про прийняття працівника на роботу подається фізичною особою-підприємцем до територіальних органів Державної фіскальної служби за місцем обліку його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за формою згідно з додатком, до початку роботи працівника за укладеним трудовим договором, а саме:

- засобами електронного зв’язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері електронного документообігу та електронного підпису;

- на паперових носіях, разом із копією в електронній формі;

- на паперових носіях, якщо трудові договори укладено з п’ятьма особами.

Інформація, що міститься у повідомленні про прийняття працівника на роботу, вноситься до реєстру страхувальників і реєстру застрахованих осіб відповідно до Закону України від 8 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дфс буковини, державна фіскальна служба

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