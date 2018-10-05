



Ракета Falcon 9 успішно повернулась після запуску супутника - 08.10.2018 10:19

На космодром в Каліфорнії успішно повернулась перша ступінь ракети-носія Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX .

Відповідне повідомлення було опубліковане в Twitter-акаунті SpaceX.

8 жовтня о 5:21 ранку за київським часом ракета-носій Falcon 9 була запущена зі стартового майданчика військової бази ВПС США Вандерберг, аби вивести на орбіту аргентинський супутник SAOCOM 1A. Посадка першої ступені ракети відбулась за дев'ять хвилин в автоматичному режимі. Супутник успішно був виведений на орбіту.

Після повернення першу ступінь ракети можна буде використовувати повторно. Як раніше оголошувв очільник компанії Ілон Маск, багаторазовість використання ракет надає SpaceX масу переваг над конкурентами в космічній галузі, оскільки вони переважно використовують ракети, що просто розвалюються на фрагменти в космосі. Окрім відсутності очевидної економії, це також призводить до збільшення об'ємів в стратосфері космічного сміття.

Зазначимо, що у грудні 2012 року відбувся перший запуск ракети-носія Falcon 9. Вдала посадка першої ступені ракети на морську платформу відбулась у 2015 році.

Платинова Буковина

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