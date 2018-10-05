



Причини затягування переіменування областей в Україні - 08.10.2018 09:43

В рамках введенння в дію закону про декомунізацію в Україні було переіменовано велику кількість населених пунктів та вулиць у них. Водночас, ще дві області України лишаються без змін, і про затягування процесу повідомив голова українського парламенту Андрій Парубій.

За його словами, затягування відбувається через те, що рішення підтримати перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей ще не прийняли усі фракції Верховної Ради. Перейменування областей потребує ще 226 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, що нова назва Кіровоградської області - Кропивницька, оскільки Кропивницький став переіменованим обласним центром. Дніпропетровську області з центром у місті Дніпро планують переіменувати на Січеславську область.

Парубій зазначив, що впевнений у необхідності змінити назви вказаних областей, і підкреслив значимість гарантованих 226 голосів, мінімально необхідних для прийняття рішення. На те, щод депутати та фракції визначились, він відводить тиждень, та підкреслює, що дане питання не відкладається на потім.

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