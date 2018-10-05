Причини затягування переіменування областей в Україні

- 08.10.2018 09:43
Причини затягування переіменування областей в Україні

В рамках введенння в дію закону про декомунізацію в Україні було переіменовано велику кількість населених пунктів та вулиць у них. Водночас, ще дві області України лишаються без змін, і про затягування процесу повідомив голова українського парламенту Андрій Парубій.

За його словами, затягування відбувається через те, що рішення підтримати перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей ще не прийняли усі фракції Верховної Ради. Перейменування областей потребує ще 226 голосів народних депутатів.

Нагадаємо, що нова назва Кіровоградської області - Кропивницька, оскільки Кропивницький став переіменованим обласним центром. Дніпропетровську області з центром у місті Дніпро планують переіменувати на Січеславську область.

Парубій зазначив, що впевнений у необхідності змінити назви вказаних областей, і підкреслив значимість гарантованих 226 голосів, мінімально необхідних для прийняття рішення. На те, щод депутати та фракції визначились, він відводить тиждень, та підкреслює, що дане питання не відкладається на потім.

Платинова Буковина

Ключові слова: декомунізація, переіменування областей в україні, нова назва дніпропетровської області, нова назва кировоградської області, січеславська область, кропивницька область

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зняття недоторканності з нардепа Колєснікова розглянуть 16 жовтня Питання про зняття депутатської недоторканності та притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата
- 08.10.2018 14:54
Полісмени викрили злочинця через сервіс оголошень OLX Правоохоронці розкрили злочини у сфері шахрайства, які зловмисник скоював за допомогою підроблених документів.
- 08.10.2018 14:47
На Буковині за вихідні сталось 3 ДТП Поліція вкотре нагадує, що неухильне дотримання Правил дорожнього руху є запорукою безпеки.
- 08.10.2018 14:01
Доставка квітів Чернівці 101 троянда у Чернівцях? Так! Завжди в наявності у великому асортименті, будь-якого кольору й довжини
- 08.10.2018 13:50
Повідомлення у фіскальну службу про нового працівника Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року №413
- 08.10.2018 10:39
Ракета Falcon 9 успішно повернулась після запуску супутника На космодром в Каліфорнії успішно повернулась перша ступінь ракети-носія Falcon 9 компанії Ілона Маска SpaceX .
- 08.10.2018 10:19
В США через наближення шторму оголошено надзвичайний стан В третині округів штату Флорида, США, у зв'язук із наближеням тропічного шторму "Майкл" до американського
- 08.10.2018 09:29
Через ДТП село на Буковині залишилось без світла В селі Маршинці Новоселицькго району в неділю, 7 жовтня, сталось ДТП, про яке повідомили у соцмережах.
- 08.10.2018 09:19
День міста Чернівці 2018: програма заходів День міста Чернівців 2018 святкуватиметься 6-7 жовтня. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.
- 06.10.2018 14:45
На концерті до Дня Чернівців виступить Ірина Білик та Піанобой День міста Чернівці відзначають у перші вихідні жовтня. Цього року святкування випадає на 6 та 7 жовтня.
- 05.10.2018 16:24

Всі новини