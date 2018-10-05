В США через наближення шторму оголошено надзвичайний стан- 08.10.2018 09:29
В третині округів штату Флорида, США, у зв'язук із наближеням тропічного шторму "Майкл" до американського узбережжя було введено надзвичайний стан.
Про це повідомив Рік Скотт, губернатор штату Флорида. Через оголошення НС від гарантував надання достатньої кількості ресурсів, а також часу, що дозволить підготуватись до шторму та мінімізувати його наслідки.
Близько 500 представників Національної гвардії США приведені у підвищену готовність.
Зазначимо, що стихійні лиха трапляються останнім часом дуже часто. До прикладу - землетруси в Індонезії, що призвели до великої кількості загиблих та зниклих. Зокрема, через землетрус та спричиненене підземними поштовхами цунами на острові Сулавесі в Індонезії загинуло понад 1640 осіб. Незважаючи на те, що ще досить багато людей вважаються зниклими безвісти, пошукову операцію планують завершити після 11 жовтня.
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