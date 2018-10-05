Через ДТП село на Буковині залишилось без світла- 08.10.2018 09:19
В селі Маршинці Новоселицькго району в неділю, 7 жовтня, сталось ДТП, про яке повідомили у соцмережах.
Власне, про аварію в спільноті "СтопХам Буковина" в Facebook написав користувач Serhii Tynkaliuk. За його словами, в ДТП ніхто з пішоходів або інших учасників дорожнього руху не постраждав.
Водій, що вчинив ДТП, поспішив втекти з місця події, покинувши свою автівку. На місце аварії оперативно прибула машина швидкої допомоги, однак, винуватця ДТП виявити так і не вдалось.
Авто, яке спричинило аварію, врізалось у стовп електромереж, потім зупинилось в деревах, через що усе село Маршинці опинилось без електропостачання.
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