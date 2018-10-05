



На концерті до Дня Чернівців виступить Ірина білик та Піанобой - 05.10.2018 16:24

День міста Чернівці відзначають у перші вихідні жовтня. Цього року святкування випадає на 6 та 7 жовтня.

Нагадаємо, що у 2018 році виповнюється 610 років з першої письмової згадки про Чернівці. З цієї нагоди в місті відбудеться маса святкових заходів, буде доступна вулична торгівля на ярмарках та цікаві фотозони, в тому числі і одна нічна. Не обійдеться, звичайно ж, і без святкового концерту на Соборній площі.

Детальніше про програму Дня міста 2018 в Чернівцях читайте в нашій статті .

Щодо артисті, які порадують своїми виступами на святковому концерті, організатори дещо привідкрили завісу таємниці. На суботньому концерті для гостей свята виступить Сергій Шуров, також відомий як Pianoбой, а також Ірина Білик, яка свого часу вже вітала чернівчан з днем міста - у 2011 році.

Платинова Буковина, Чернівці

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