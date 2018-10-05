Про порядок нарахування субсидії в Україні

- 05.10.2018 16:18
Про порядок нарахування субсидії в Україні

 На основі пенсії та заробітної плати пенсіонери, що працюють, мають право на отримання субсидії. Ті, хто не працює, мають вказати розмір пенсії за місяць перед місяцем звернення за субсидією, як повідомляють в Міністерстві соціальної політики. Тобто, при припиненні роботи пенсіонер надає розмір лише розміру пенсії за попередній місяць.

Виникло також питання стосовно того, чи збережеться субсидія не на всіх прописаних, а тих, хто фактично проживає в квартирі, наприклад, у тещі, якщо її зять придбав автомобіль. Очільник міністерства Андрій Рева зазначив, що жінка, в даному випадку теща, може подавати документи до Комісії з питань призначення житлових субсидій саме з проханням надати допомогу на оплату послуг ЖКГ лише на фактично проживаючих у житлі. Комісія ммає відповідально і вкрай уважно віднестись до такої справи.

Так, рішення про призначення субсидії, скоріш за все, буде прийняте позитивно, якщо теща дійсно потребує допомоги в оплаті комуналки, тоді як зять проживає протягом багатьох років окремо від неї. В цьому випадку його доходи враховуватись не будуть. 

Окрім того, на розмір субсидії не впливають ні депозити в банках, ні кешбек чи відсотки від вкладів. В якості доходу будуть розглядатись виграші в лотерею чи перекази з-за кордону, що сягають 50 тисяч гривень та більше, які, безперечно, вплинуть на призначенння субсидії.

Перебування громадянина за кордоном не є причиною для позбавлення людини субсидії, якщо людина знаходилась за кордоном по навчанню, з ціллю лікування чи у відрядженні. Також на субсидію можна розраховувати, якщо під час перебування за кордоном особа отримувала в Україні пенсію чи інші офіційні доходи - допомогу на дитину, стипендію тощо; якщо особа офіційно працює за кордоном, декларує доходи та сплачує єдиний соціальний внесок.

 

Дохід від паїв вже причисляє людей до категорії самозайнятих, тобто таких, які не вважаються безробітними. При цьому для отримання субсидії дохід необхідно задекларувати та сплатити єдиний соціальний внесок.

Платинова Буковина

Ключові слова: нарахування субсидії, субсидії україна 2018, відмова в субсидії

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