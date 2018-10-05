



Хто отримав Нобелівську премію миру 2018 - 05.10.2018 15:04

Лауреатів Нобелівської премії миру 2018 оголосили в Осло. Ними стали правозахисниця Надя Мурад та лікар Денис Муквеге.

Власне, винагороду цього року вручили за зусилля у припиненні сексуального насильства як зброї у війнах та збройних конфліктах.

Денис Муквеге протягом досить тривалого часу працював в Демократичній республіці Конго, де надава допомогу жертвам сексуального насильства. Разом із колегами він лікував тисячі постраждалих від нападів, більшість з яких були вчинені в контексті тривалої громадянської війни, у якій загинуло понад 6 мільйонів конголезців. Денис Муквеге висловлювався проти безкарності масових згвалтувань, також він озвучував критичні заяви на адресу влади Конго та інших країн, оскільки вони докладають недостатньо зусиль для припинення насильства над жінками під час війни.



Другим лауреатом Нобелівської премії миру 2018 стала правозахисниця та Посол доброї волі ООН Надя Мурад, яка під час бойових дій в Іраку у 2014 році сама стала жертвою насильства. Тоді вона перебувала в полоні бойовиків ІДІЛ протягом трьох місяців, та їй пощастило втекти. Представники Нобелівського комітету відзначили, що Мурад знайшла у собі сили відмовитись від соціальних норм, за якими жінка має мовчати та соромитись знущань, які над нею вчинались. Жінка продемонструвала надзвичайну стійкість та хоробрість, висказуючись про насилля від власного імені та від імені інших постраждалих.

Платинова Буковина

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