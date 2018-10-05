



Чернівецький аеропорт поведе 6 жовтня день відкритих дверей - 05.10.2018 14:13

День відкритих дверей відбудеться в Чернівецькому міжанродному аеропорті спеціально до 85-річчя створення аеропорту в рамках святкових закходів до Дня міста Чернівці.

Доречі, з програмою святкування дня міста 2018 в Чернівцях можна ознайомитись тут .

Нагадаємо, що нещодавно аеропорт Чернівців було переіменовано на честь видатного буковинця, першого в незалежній Україні космонавта Леоніда Каденюка.

Власне, день відкритих дверей в Міжнародному аеропорті Чернівців імені Каденюка відбуватиметься 6 жовтня з 11:00 до 16:00.

Всі бажаючі зможуть у вказаний час познайомитись поближче з інфраструктурою аеропорту, побачити нову наземну авіаційну техніку, яку булло нещодавно придбано для аеропорту, побачити виставки в музеї авіації та дізнатись багато нового та цікавого.

Платинова Буковина, Чернівці

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