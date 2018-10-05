



Проїзд вантажівок через Порубне тимчасово заборонять - 05.10.2018 13:21

Представники Чернівецької митниці ДФС повідомляють про те, що протягом місяця рух для вантажних автомобілів через пропускний пункт Порубне буде заборонено.

Заборона руху стосується проведення ремонтних робіт на ділянці дороги, що веде до пропускного пункту.

Протягом місяця планується довести до кінця ремонт вантажної ділянки у частині влаштування бетонного покриття на смузі, призначеній для руху вантажного траснпорту через міжнародний автомобільний пункт пропуску Порубне-Сірет.

Через даний пропускний пункт проїзд для вантажівок буде закритий з 8 жовтня. Загалом, з цієї дати автомобілістів просять утриматись від перетину кордону з Румунією.

Платинова Буковина, Чернівці

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