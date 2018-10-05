



Життя на Землі було занесене з космосу - 05.10.2018 12:32

За даними нещодавно проведеного дослідження, все необідне для створення життя з космосу отримали жителі Землі. На основ цього можна з впевненістю заявляти - життя на нашу планету було занесене саме з космосу.

Власне, дослідження було проведене групою вчених Гавайського університету, яку очолив професор Ендрю М.Тернер. Висновки за даним дослідженням були вкрай цікавими.

Було доведено, що фосфати виступають найголовнішими будівельними елементами, незважаючи на те, що їх вчені ще не достатньо дослідили. Вчені з університету Маноа (Гаваї) доказали, що фосфати, які існують на нашій планеті, мають космічсне походження та не мають змоги синтезуватись на Землі.

Фосфати могли бутти занесені на нашу планету через метеоритні дощі, за допомогою комет ще тоді, коли на планеті не зародилось життя. З певним часом фосфор став однією з найважливіших складових молекул усіх живих клітимн. Дифорсорна кислота виступає допоміжним елементом для фосфаті. У поєднанні ці компоненти входять до складу зромосом, що несуть генетичну інформацію та входять до складу ДНК. Роль носіїв енергії в клітинах виконують фосфоліпіди кліткових мембран та аденозинтрифосфати, які також створюють самовілтврення матеріалу - процес, що наявний у всіх живих організмах.

В рамках дослідження були проведені досліди з імітацією космічних умов - в вакуумних камерах. В ході експерименту вчені змогли спостерігати формування фосфоровмісних окислень, які могли сформуватись на кометах з льодовим покриттям. Тобто, так звані будівельні матеріали для усього живого на Землі були "надані" космосом.

Платинова Буковина

Всі новини