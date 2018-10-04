Константинополь підтверджує надання Томосу Україні- 05.10.2018 11:19
Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій провів зустріч із екзархами Вселенського Патріарху. Власне, очільник українського парламенту зустрівся із архієпископом Західної єпархії Православної церкви в США Даніїлом та єпископом Західної єпархії Української православної церкви в Канаді Ілларіоном.
Екзархи, як повідомляється, наразу знаходяться в Україні для продовдення процесу надання автокефалії.
Архієписком Даніїл та єпископ Іларіон відзначили - томос буде в Україні, оскільки ідповідне рішення прийняв Вселенський патріарх Варфоломій.
В Україні екзархи відвідали україїнські церкви та поспілкувализ із настоятелями. Вони також висловили Україні подяку з приводу звернення про отримання томосу до Вселенського патріархату.
Священний синод в Константинополі, на якому буде розглядатись питання надання українській церкві автокефалії, відбудеться вже орієнтовно наступного тижня.
Варто зазначити, що у Російській православній церкві критично віднеслись до призначення Конатснтинополем екзархів у Києві, заявивши, що дана ситуація є втручанням на канонічну територію Московського патріархату. Через це синод РПЦ вирішив 14 вересня припинити участь у роботі структур під керівництвом Константинопольського патріархату. Митрополит Онуфрій, Предстоятель Української православної церкви Московського патріархату відповів відмовою на пропозицію про зустріч з екзахрами Константинополя в Києві.
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