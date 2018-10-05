Збори з туризму Чернівців зросли на 37%

- 05.10.2018 11:07
Збори з туризму Чернівців зросли на 37%

Упродовж дев’яти місяців цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 256,6 тис грн, це на 69,7 тис грн, або на 37,3 відс. більше, ніж торік.

Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк. 

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.

За незмінної ставки збільшення надходжень туристичного збору свідчить про позитивну динаміку туристичної привабливості столиці Буковини, адже туристичний збір - своєрідний індикатор розвитку туризму.

Сподіваємось, що Чернівці – туристичні посядуть гідне місце у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу, а гості Буковинської перлини будуть вражені прекрасною архітектурою, європейською культурою та гостинністю мешканців столиці Буковини.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: туристичний збір, податки та збори чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Проїзд вантажівок через Порубне тимчасово заборонять Представники Чернівецької митниці ДФС повідомляють про те, що протягом місяця рух для вантажних автомобілів
- 05.10.2018 13:21
В Чернівцях засудили бойовика ДНР До 9 років тюремного ув'язнення був приговорений житель Донецької області за співпрацю з бойовиками "ДНР"
- 05.10.2018 13:07
Життя на Землі було занесене з космосу За даними нещодавно проведеного дослідження, все необідне для створення життя з космосу отримали жителі Землі
- 05.10.2018 12:32
Контроль швидкості на дорогах відновлять з 8 жовтня Відновлення контролю за швидкістю транспортних засобів на українських дорогах планується з 8 жовтня цього року.
- 05.10.2018 12:19
Константинополь підтверджує надання Томосу Україні Спікер Верховної Ради України Андрій Парубій провів зустріч із екзархами Вселенського Патріарху
- 05.10.2018 11:19
Сенцов припинив голодування - ФСВП Згідно з повідомленням заступника директора Федеральної служби відбування покарань РФ Валерія Максименка
- 05.10.2018 10:44
Двоє чернівецьких вчителів отримали президентські нагороди День вчителя традиційно відзначається в останню неділю жовтня, тобто, цього року 7 жовтня
- 05.10.2018 10:12
Буковинська письменниця відмовилась від нагороди з рук Продана Письменниця та журналістка з Чернівців Оксана Драчковська була удостоєна муніципальної премії імені Антона Кохановського
- 05.10.2018 09:26
Сьогодні назвуть лауреата Нобелівської премії миру 2018 Лауреат Нобелівської премії миру стане відомий цієї п'ятниці, 5 жовтня. Як повідомляється, понад 200 осіб та близько 100 організацій
- 05.10.2018 09:08
В жовтні виявлено вже дві спроби вивезення лісу Працівники поліції продовжують виявляти порушення під час проведення на території Чернівецької області
- 04.10.2018 16:29

Всі новини