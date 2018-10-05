



Сенцов припинив голодування - ФСВП - 05.10.2018 10:44

Згідно з повідомленням заступника директора Федеральної служби відбування покарань РФ Валерія Максименка, український в'язнь Олег Сенцов припинив голодування, яке тривало понад 100 днів.

Максименко зазначив, що для виведення українця з голодування для нього за участі найкращих московських дієтологів було розроблено спеціальну дієту.

Зазначимо, що безстрокове голодування на підтримку українських політв'язнів Олег Сенцов розпочав 16 травня 2018 року. Він вимагає звільнити всіх утримуваних в Росії та анексованому Криму українських бранців. В багатьох країнах світу відбуваються акції на підтримку Сенцова, світові лідери та російські журналісти, діячі культури та мистецтва закликають президента РФ Путіна звільнити його.

Власне, Сенцов заявив, що сам не буде звертатись до російського президента з проханням про помилування. Таке звернення надала матір бранця, однак реакція російської влади була наступною - жінці чітко дали зрозуміти, що Сенцова просто так не відпустять.

З початку голодування втрата ваги Сенцова склала приблизно 30 кілограмів. Через голодування у режисера загострилась хронічна хвороба серця, також стали наявними проблеми зі здоров'ям нирок та печінки, з нього почали німіти кінцівки, розвилась анемія. Серцебиття складає близько 40 ударів на хвилину.

Платинова Буковина

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