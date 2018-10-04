



Двоє чернівецьких вчителів отримали президентські нагороди - 05.10.2018 10:12

День вчителя традиційно відзначається в останню неділю жовтня, тобто, цього року 7 жовтня. Відповідно, урочистості з цього приводу відбуваються протягом тижня. Державні нагороди працівникам освіти було вручено Президентом України напередодні, 4 жовтня.

З нагоди Дня вчителя відбулась зустріч з працівниками освітньої галузі. Педагоги отримали відзнаки та почесні звання, і серед них опинились також і вчителі з Буковини.

Учителю Чернівецької загальноосвітньої школи I–III ступенів № 5 Анатолію Васильовичу Кушніру було присвоєне почесне звання "Заслужений вчитель України" за високий професіноналізм, багаторічну педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок в розвиток української освіти та здобутки на ниві підготовки кваліфікованих фахівців.

Директор Чернівецької гімназії №6 імені Олександра Доброго Іван Аврелович Ігнат отримав почесне звання "Заслужений працівник освіти України" також за масу досягнень на освітній ниві.

Платинова Буковина, Чернівці

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