Буковинська письменниця відмовилась від нагороди з рук Продана

- 05.10.2018 09:26
Буковинська письменниця відмовилась від нагороди з рук Продана

Письменниця та журналістка з Чернівців Оксана Драчковська була удостоєна муніципальної премії імені Антона Кохановського, що вручається за досягнення в журналістиці, науці, краєзнавстві та з усім, що має стосунок до популяризації Чернівців та історії міста. Відзнчимо, що пиьменниця прийняла рішення відмовитись від отримання даної премії.

Драчковська пояснила своє рішення на своїй сторінці у Facebook.

Журналістка відзначила, що це далось ії непросто, особливо через те, що вона боялась виглядати в очах інших людей невдячною. Власне, діячка відмовилась приймати премію з рук секретаря Чернівецької міськради Василя Продана, відзначивши, що водночас вона не вчиняє акцію на підтримку усуненого мера Олексія Каспрука. Жінка заявила, що не вмішується до політики, однак, зробила для себе моральний вибір відмовитись від нагороди з рук людини, яка не була обрана для того, аби займати місце мера.

Зазначимо, що цього року в категорії "Журналістська знахідка року" муніципальної премії імені Антона Кохановського було відзначено журналістку, письменницю, телеведучу та перекладача Оксану Драчковську. На рахунку письменниці - дві винагороди "Коронація слова". Її твір "Зайчик-Нестрибайчик і його смілива мама" отримало спеціальну нагороду "За найкраще інклюзивне оповідання для дітей". Оксана Драчковська робить багато для популяризації Чернівців та Буковини для україномовним читачів, вона перекладає оповідання відовомї буковинської письменниці Маріанни Гончарової.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: письменниця оксана драчковська, премія імені антона кохановського

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