Сьогодні назвуть лауреата Нобелівської премії миру 2018

- 05.10.2018 09:08
Сьогодні назвуть лауреата Нобелівської премії миру 2018

Лауреат Нобелівської премії миру стане відомий цієї п'ятниці, 5 жовтня. Як повідомляється, понад 200 осіб та близько 100 організацій претендують на винагороду цього року.

Лідери Північної та Південної Корей Кім Чен Ин і Мун Чже Ін розглядаються як найбільші фаворити винагороди за досягнення в ядерному та ракетному роззброєнні Корейського півострова. Цікаво, що шанси на отримання Нобелівської премії миру є також і у президента США Дональда Трампа, який провів зустріч з лідером Пхеньяну Кім Чен Ином під час саміту в Сінгапурі 12 червня.

Варто зазначити, що кожен з трьох лідерів може отримати винагороду, також премія може бути вручена їм трьом одночасно.

Інші потенційні лауреати Нобелівської премії миру цього року - колишній очільник каталонського уряду Карлес Пучдемон, блогер з Саудівської Аравії Раїф Бадаві, якого засудили віровідступництво в Інтернеті, а також Папа Римський Франциск.

Зазначимо, що лауреатом Нобелівської премії миру 2017 року стала Міжнародна кампанія за заборону ядерної зброї.

Платинова Буковина

Ключові слова: нобелівська премія 2018, нобелівська премія миру

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