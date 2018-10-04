В жовтні виявлено вже дві спроби вивезення лісу- 04.10.2018 16:29
Працівники поліції продовжують виявляти порушення під час проведення на території Чернівецької області комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Ліс».
2-го жовтня у селі Усть Путильського району, поліцейські спеціальної мобільної групи обласного управління Національної поліції, зупинили транспортний засіб марки «IVECO» з причіпом. Водієм вантажівки виявився 54-річний житель села Киселиці, який перевозив деревину , а саме кругляк. В ході перевірки правоохоронці виявили на колодах відсутність електронних чіпів.
Аналогічне правопорушення, поліцейські задокументували наступного дня в селі Панка Сторожинецького району. Працівники групи реагування патрульної поліції зупинили транспортний засіб марки «КАМАЗ». За кермом якого перебував 31-річний місцевий житель. У вантажівці чоловік перевозив деревину, яка також була нечіпована.
За фактами правопорушень слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до суду з клопотаннями про накладення арешту лісодеревини.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
Коментарі (0)
Другие новости:
- 04.10.2018 15:50
- 04.10.2018 15:23
- 04.10.2018 15:08
- 04.10.2018 14:22
- 04.10.2018 14:00
- 04.10.2018 13:29
- 04.10.2018 12:42
- 04.10.2018 12:22
- 04.10.2018 12:14
- 04.10.2018 10:31