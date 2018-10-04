



В жовтні виявлено вже дві спроби вивезення лісу - 04.10.2018 16:29

Працівники поліції продовжують виявляти порушення під час проведення на території Чернівецької області комплексу оперативно-профілактичних заходів під умовною назвою «Ліс».

2-го жовтня у селі Усть Путильського району, поліцейські спеціальної мобільної групи обласного управління Національної поліції, зупинили транспортний засіб марки «IVECO» з причіпом. Водієм вантажівки виявився 54-річний житель села Киселиці, який перевозив деревину , а саме кругляк. В ході перевірки правоохоронці виявили на колодах відсутність електронних чіпів.

Аналогічне правопорушення, поліцейські задокументували наступного дня в селі Панка Сторожинецького району. Працівники групи реагування патрульної поліції зупинили транспортний засіб марки «КАМАЗ». За кермом якого перебував 31-річний місцевий житель. У вантажівці чоловік перевозив деревину, яка також була нечіпована.

За фактами правопорушень слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 246 (Незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Слідчі звернулися до суду з клопотаннями про накладення арешту лісодеревини.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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