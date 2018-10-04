МЗС України: РФ треба включити зі складу Радбезу ООН

- 04.10.2018 15:50
МЗС України: РФ треба включити зі складу Радбезу ООН

Заступник голови Міністерства закордонних справ Україн з питань євроінтеграції Олена Зеркаль заявила, що Росію необхідно виключити зі складу Ради безпеки ООН.

Відповідну заяву Зеркаль розмістила на своїй сторінці у Facebook.

За словами представниці МЗС, розслідування катастрофи ресу МН17 досі триває, і всі дії вимагають величезних зусиль зі збору та аналізу доказів. РФ продовжує чинити опір слідству, оскільки маніпулює версіями події та запускає фейкову інформацію. Зеркаль відзначила, що нерідно Росія вдається до зламу систем, до спроб фальсифікації доказів та кібератак, аби завадити розслідуванню Спільної слідчої групи.

Олена Зеркаль відзначила, що сьогодні була оприлюднена інформація, яка доказує - Росію треба виключити з Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, раніше ми писали про заяву міністра оборони Нідерландів Анк Бейлевельд стосовно кібератаки на Організацію з заборони хімічної зброї російськими спецслужбами. Пані Бейлевельд  також відзначила, що російські розвідслужби зацікавлені в викраденні даних розслідування справи МН7.

Платинова Буковина

Ключові слова: разбез оон, росія в радбезі оон, олена зеркаль

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