У Мукачеві чоловік кинувся під поїзд- 04.10.2018 15:23
В місті Мукачеве на залізничному вокзалі ввечері у середу, 3 жовтня, сталась трагічна подія. Чоловік кинувся під пасажирський поїзд сполученням Ужгород-Одеса.
Інцидент стався приблизно о 22:00.
Правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, повідомили, що чоловік помер на місці від отриманих травм. Наразі хто загиблий, поки що невідомо - його особу встановлюють.
Поліція проводить усі необхідні заходи для вияснення причин та обставин даної трагедії. Також невідомо, через що чоловік вдався до таких дій та кинувся під потяг.
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