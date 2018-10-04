



У Мукачеві чоловік кинувся під поїзд - 04.10.2018 15:23

В місті Мукачеве на залізничному вокзалі ввечері у середу, 3 жовтня, сталась трагічна подія. Чоловік кинувся під пасажирський поїзд сполученням Ужгород-Одеса.

Інцидент стався приблизно о 22:00.

Правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, повідомили, що чоловік помер на місці від отриманих травм. Наразі хто загиблий, поки що невідомо - його особу встановлюють.

Поліція проводить усі необхідні заходи для вияснення причин та обставин даної трагедії. Також невідомо, через що чоловік вдався до таких дій та кинувся під потяг.

Платинова Буковина

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