



Суд виправдав затриманого на хабарі чиновника Чернівецької мерії - 04.10.2018 15:08

Чиновника департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міськради Олега Пилип'яка звинувачували у отриманні неправомірної грошової винагороди. За рішенням суду, посадовця було виправдано.



Відзначимо, що кінцеве рішення у справі було прийняте Першотравневим районним у Чернівцях суді в четвер, 4 жовтня.

Пилип'яка було звинувачено у здійсненні кримінального правопорушення згідно частини 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Суд визнав посадовця невинуватим та виправданим, і було вирішено закрити провадження по даній справі.

Зазначимо, що судова справа стосувалась подій у серпні 2016 року. Представники Служби безпеки України повідомили, що під час отримання грошей у своєму робочому кабінеті було затримано чиновника Чернівецької міськради.

Платинова Буковина, Чернівці

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