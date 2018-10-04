Суд виправдав затриманого на хабарі чиновника Чернівецької мерії- 04.10.2018 15:08
Чиновника департаменту житлово-комунального господарства Чернівецької міськради Олега Пилип'яка звинувачували у отриманні неправомірної грошової винагороди. За рішенням суду, посадовця було виправдано.
Відзначимо, що кінцеве рішення у справі було прийняте Першотравневим районним у Чернівцях суді в четвер, 4 жовтня.
Пилип'яка було звинувачено у здійсненні кримінального правопорушення згідно частини 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Суд визнав посадовця невинуватим та виправданим, і було вирішено закрити провадження по даній справі.
Зазначимо, що судова справа стосувалась подій у серпні 2016 року. Представники Служби безпеки України повідомили, що під час отримання грошей у своєму робочому кабінеті було затримано чиновника Чернівецької міськради.
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