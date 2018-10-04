Чотирьох росіян депортували з Нідерландів через операцію ГРУ РФ

- 04.10.2018 14:00
Чотирьох росіян депортували з Нідерландів через операцію ГРУ РФ

На Організацію із заброни хімічної зброї в Гаазі  російськими хакерами готувалась кібератака. Як зазначили представники нідерланської розвідки, їм вдалось запобігти атаці на ОЗХЗ. Також з країни було депортовано чотирьох російських офіцерів.

Ввідповідну заяву на прес-конференції озвучила голова міністерства оборони Нідерландів Анк Бійлевельд.

Чиновниця повідомила, що розвідка країни попередила атаку ще навесні, 13 квітня. Тоді ж з Нідерландів депортували чотирьох російських шпигунів. Було встановлено, шо ноутбук одного з депортованих російських розвідників був прив'язаний до закордонних серверів, розташованих, власне, в Малайзії та Бразилії. Бійлевельд відзначила, що пишається роботою спецслужб Нідерландів, та звернулась до РФ з закликом припинити проводити таємні кібероперації.

Зазначимо, що на адресу російського розвідницького відомства перед цим звучали обвинувачення Міністерства закордонних справ Великої Британії - через невибіркові та безрозсудні кібератаки, влаштовані Росією по всьому світу. Тепер аналогічну заяву зробили Нідерланди.

Після розкриття даної спецоперації ГРУ РФ, до голандського МЗС був викликаний посол РФ в Нідерландах. Інші країни проведуть аналогічні заходи з російськими дипломатами.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: організація з заборони хімічної зброї, озхз нідерланди, російські кібератаки у світі

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