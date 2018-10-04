



Найдорожчий віскі було продано в Шотландії - 04.10.2018 13:29

В Шотландії відбувся аукціон, одним з лотів якого була пляшка віскі. Даний напій виявився найдорожчимз віскі за результатом торгів, який коли-небудь продавали.

Власне, покупець придбав лот за 848 тисяч фунтів стерлінгів (понад 31 мільйон гривень).

В травні цього ж року в Гонконгу з молотка була проданий такий же віскі - вартість її тоді склала близько 814 тисяч фунтів.

Дана пляшка односолодового шотландського віскі Macallan Valerio Adami витримкою понад 60 років продавалась з аукціону разом із підставкою під пляшку чи карафу. Витриманий напій було придбано попереднім власником напряму з заводу Macallan у 1994 році.

Як повідомляють джерела, даний напій був випущений у 1926 році, і це була лімітована версія - усього було розлито 12 пляшок напою. Зараз невідомо, скільки ексклюзивних пляшок цього шотландського віскі вдалось зберегти, окрім проданої на аукціоні. Повідомляється, що одну пляшку з вказаної партії було відкрито, а ще одна була знищена у 2011 році під час землетрусу в Японії.

Платинова Буковина

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