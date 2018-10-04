



Коли українці зможуть міняти паспорти на ID-картки - 04.10.2018 12:22

З 1 листопада поточного року в Україні відкривається можливість обміняти традиційний паспорт громадянина України в форматі книжечки на пластикову ID-картку.

Як повідомили на сайті міграційної служби України, це можна буде зробити будь-який ча після 1 листопада.

В постановку від 25 березня 2015 року № 302 "Про затвердження зразка бланку, технічного опису та порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України" були внесені відповідні зміни.

Варто також зазначити, що законодавство не передбачає обов'язкову чи примусову заміну документів. Так, до завернешння терміну дії усі документи, що є в наявності у громадян, будуть дійсними.

Нагадаємо, що видача перших ID-карток замість паспортів розпочалась в січні 2016 року. У випадку ситуцацій із зіміною паспорта, наприклад, у зв'язку з заміною прізвища після одруження, після втрати чи крадіжки документа, а також по досягненні 14 років українцям видавали вже пластикові документи.

Вперше ID-картка видається безкоштовно. Якщо йдеться про заміну чи відновлення документу, то є необхідність сплатити адміністративний збір у розмірі 279 гривень.

Платинова Буковина

Всі новини