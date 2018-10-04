



Україна готова до опалювального сезону 2018-2019 - 04.10.2018 12:14

До початку опалювального сезону НАК Нафтогаз України готовий, та в достатньому об'ємі країна є забезпеченою газом.

Про це повідомив перший заступник голови правління НАК Нафтогаз України Сергій Перелома в ході селекторної наради з регіонами, присвяченої рівню готовності до опалювального сезону 2018-2019 років.

За словами Сергія Переломи, станом на ранок 4 жовтня в підземних сховищах України зберігається 16 мільярди 315 мільйонів кубометрів природного газу.

У випадку, якщо погода буде аномально холодною протягом опалювального сезону, є можливість постійно зільшувати імпорт палива. Це дозволить підтримувати достатню кількість природного разу та тиск у системі.

Платинова Буковина

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