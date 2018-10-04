



Коли в Чернівцях осінні канікули 2018 - 04.10.2018 10:12

Осінні канікули у чернівецьких школярів розпочнуться в кінці жовтня, і триватимуть вони тиждень.

Зазначимо, що рекомендації стосовно розкладу шкільних канікул протягом навчального року 2018-2019 було оприлюднено перед 1 вересня. І навчальні заклади мають самі встановлювати та регулювати терміни канікул відповідоно до даних рекомендацій.



Власне, в Чернівцях початок осінніх канікул припадає на 29 жовтня, та завершаться вони 4 листопада.

Згідно встановлених правил, канікули протягом навчального року в сумі мають тривати не менше 30 календарних днів (маються на увазі лише осінні, зимові та весняні канікули в сукупності, без урахування літнього відпочинку та карантину).

Окрім того, Міністерство освіти та науки України рекомендує провести зимові канікули 24 грудня по 11 січня, та з 25 по 29 березня - весняні канікули.

Платинова Буковина, Чернівці

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