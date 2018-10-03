



На Буковині поліція оперативно розкрила вбивство - 04.10.2018 09:11

Оперативники Управління карного розшуку спільно з поліцією особливого призначення швидко встановили та затримали зловмисника. Наразі його поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Уночі 2-го жовтня до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків обласного центру виявлено жінку без ознак життя.

На місце події поліцейські з’ясували, що покійною виявилася 50-річна чернівчанка. В ході проведення першочергових заходів оперативники встановили, що того вечора потерпіла разом із малознайомим розпивала спиртні напої.

В подальшому під час відпочинку між власницею будинку та її гостем виник словесний конфлікт. Внаслідок чого зловмисник завдав по голові жертви декілька ударів невстановленим предметом. Від отриманих травм жінка померла на місці події. Після чого порушник втік у невідомому напрямку.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські Управління карного розшуку спільно поліцією особливого призначення по гарячих слідах встановили та затримали порушника.

Ним виявився 49-річний житель Чернівців. Останній у минулому притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до смерті.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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