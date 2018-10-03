



До Дня міста 2018 в Чернівцях створять нічну фотозону - 03.10.2018 16:18

Чернівчан та гостей до Дня міста Чернівці цього року мають порадувати беліччю цікавинок та приємних сюрпризів.

Як зазначив заступник міського голови Олександр Паскар, в Чернівцях до святкування заплановано облаштувати незвичайні фотозони.

Раніше ми писали про програму святкування дня міста 2018 в Чернівцях.

Власне, Паскар відзначив, що фотозон загалом буде багато. Не обійдеться і без традиційних фотозон. Облаштують великий квітковий годинник та фотозону із ляльками-мотанками. Також буде багато чого іншого.

Протягом двох днів на Центральнвц площі перебуватиме світлодіодна стела з тризубом, особливої краси яка набуватиме у нічний час. Висота конструкції складе сім метрів, та чотири метри - у діаметрі. Подібна світлова конструкція, яку виставляють до Дня міста в Чернівцях, буде першою в Україні.

Платинова Буковина, Чернівці

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