



За добу на Буковині сталось дві смертельні аварії - 03.10.2018 16:11

Внаслідок дорожньо-транспортних пригод двоє людей загинуло та двоє отримали тілесні ушкодження.

3-го жовтня близько 4 години ранку на автодорозі в селі Тарашани Глибоцького району зіткнулися автомобілі «Мерседес Спрінтер» та «ВАЗ-2107».

32-річний водій легковика загинув на місці події, а 39-річного водія та 27-річного пасажира мікроавтобуса з тілесними ушкодженнями доставлено до центральної районної лікарні.

Інша дорожньо-транспортна пригода сталася близько 9 години 3-го жовтня в селі Панка Сторожинецького району. 45-річний водій автомобіля «БМВ», щоб уникнути зіткнення з автомобілем «ВАЗ», який раптово виїхав на зустрічну смугу, з’їхав на узбіччя дороги.

Внаслідок чого здійснив наїзд на 59-річну велосипедистку. Жінку було госпіталізовано до районної лікарні, однак під час надання медичної допомоги вона померла.

Медичне освідчення показало, що обидва водії були тверезими.

Слідчі розпочали кримінальні провадження передбачені частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортних пригод.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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