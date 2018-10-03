В Чернівцях біля Туристу знайшли вибухівку- 03.10.2018 14:26
В соціальних мережах шириться інформація про те, що біля готелю Турист в Чернівцях було виявлено вибухівку.
Повідомляється, що біля автомийки за "Туристом" хтось виявив гранату. На місце події приїхали оперативні працівники, вибухотехніки.
Наразі територія поблизу готелю "Турист" огороджена.
У відділі комунікації поліції в Чернівецькій області повідомили, що повідомлення до поліції про знахідку невстановленого предмета дійсно мало місце, та були викликані всі екстренні служби.
Подробиці даної справи обіцяють озвучити незабаром.
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