



В Чернівцях біля Туристу знайшли вибухівку - 03.10.2018 14:26

В соціальних мережах шириться інформація про те, що біля готелю Турист в Чернівцях було виявлено вибухівку.

Повідомляється, що біля автомийки за "Туристом" хтось виявив гранату. На місце події приїхали оперативні працівники, вибухотехніки.

Наразі територія поблизу готелю "Турист" огороджена.

У відділі комунікації поліції в Чернівецькій області повідомили, що повідомлення до поліції про знахідку невстановленого предмета дійсно мало місце, та були викликані всі екстренні служби.

Подробиці даної справи обіцяють озвучити незабаром.

Платинова Буковина, Чернівці

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