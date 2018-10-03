



Відомі переможці Нобелівської премії 2018 з хімії - 03.10.2018 14:03

3 жовтня Нобелівський комітет озвучив імена переможців цього року з хімії. Ними стали Франсіс Арнольд, Джордж Сміт та Грегорі Вінтер. Винагороду було вручено "за розробку білків, які вирішать проблему людства".

Вчені використали теорію еволюції з її основними принципами - генетичними змінами та відбором. За допомогою винайдених білків хімічна промисловість може стати екологічно чистою, також можуть з'явитись нові матеріали, стійке паливо на біологічній основі. Загалом, методи цьогорічних нобелівських лауреатів мають розробку на міжнародному рівні та можуть використовуватись в найрізноманітніших сферах - аж до лікування хвороб та порятунку життя.

Здобуток Френсіса Арнольда полягає у проведенні спрямованої еволюції ферментів, що каталізують хімічні реакції. Вироблені таким чином ферменти можуть бути та вже використовуються у створенні найширшого спектру матеріалів - від біопалива до різноманітних ліків.

Джордж Сміт створив метод фагового дісплею. Для розробки нових білків може бути використаний бактеріофаг, тобто, вірус, що заражає бактерії.

Третім лауреатом премії став Грегорі Вінтер, який скористався методом фаговх дисплеїв у створенні нових фармацевтичних засобів. За допомогою фагового дисплею здійснюється створення антитіл, що нейтралізують токсини, допомагають у боротьбі з аутоімунними захворюваннями та навіть метастатичним раком.

Платинова Буковина

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