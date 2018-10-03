



Буковинці взяли участь у міжнародних змаганнях спецпризначенців - 03.10.2018 13:44

Упродовж двох днів спецпризначенці силових відомств України, Молдови та Сполучених Штатів Америки демонстрували свою вогневу і тактико-спеціальну підготовку на «KORD CHALLENGE-2018». Ініціатором змагань вже другий рік поспіль виступила Національна поліція України.

У міжнародних змаганнях у Києві взяли участь 18 команд. Силові відомства України представили спецпризначенці Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Головного управління розвідки Міністерства оборони, Національної поліції, Управління державної охорони та Військової академії (м. Одеса).

Можливості іноземних силовиків продемонстрували команди Федерального бюро розслідувань США та підрозділу спеціальної поліцейської бригади республіки Молдова.

Буковину на змаганнях представили п’ятеро бійців обласного Управління «Корпусу оперативно-раптової дії», котрі успішно пройшли всеукраїнський конкурсний відбір.

Учасники «KORD CHALLENGE-2018» виборювали першість, стріляючи з різних видів зброї, демонструючи навички з тактичної та медичної підготовок, а також виконуючи спеціальні вправи у тренувальному «shoot-house».

«Конкурсні завдання були максимально наближеними до бойових», - розповідають учасники змагань. – «При цьому, усі вправи потрібно було виконувати ще й на швидкість».

За результатами змагань бійці буковинського «КОРДу» показали один з кращих результатів і серед 18 команд посіли четверте місце.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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