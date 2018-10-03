Масштабний збій в роботі Instagram 3 жовтня- 03.10.2018 11:48
Популярна соціальна мережа Instagram вранці 3 жовтня "впала". Багато користувачів по всьому світу жалілись на збої у роботі додатку.
Власне, користувачі повідомляли, що не мають змоги зайти на власну сторінку та навіть оновити стрічку.
Перші проблеми з роботою соцмережі були помічені близько 10:00 за київським часом. Збої були присутні у користувачів багатьох європейскьих країн, зокрема в Україні, а також в Австралії, Північній та Південній Америці. Повідомляється, що 46: користувачів не змогли завантажити мобільний додаток. Зовсім увійти в Instagram не змогли близько 30% користувачів.
Серед проблем, з якими зіткнулись користувачі в Україні - неможливість оновити стрічку новин, відсутність змоги перйти на власну сторінку. Окрім того, був недоступний перегляд "сторіз" - коротких п'ятнадцятисекундних тимчасових відео, та неможливо було надіслати повідомлення через вбудований месенжер.
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