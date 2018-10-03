



На заміну Кучмі в Тристоронній групі працюватиме Руслан Демченко - 03.10.2018 10:55

Замість другого президента України Леоніда Кучми представником України у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі може стати Руслан Демченко.

Нагадаємо, ми раніше писали про рішення Кучми вийти з переговорних процесів.

Так, спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдин провів 2 жовтня прес-конференцію, в ході якої було озвучене ім'я саме Демченка.

За словами Сайдика, українській делегації необхідний новий керівник, і ним цілком може стати Руслан Демченко. Зазначимо, що за часів президентства Леоніда Кучми Демченко працював в Адміністрації президента. Також він є дипломатом та відомий як радник чинного президента України Петра Порошенка.

Платинова Буковина

Всі новини