На заміну Кучмі в Тристоронній групі працюватиме Руслан Демченко- 03.10.2018 10:55
Замість другого президента України Леоніда Кучми представником України у Тристоронній контактній групі з урегулювання конфлікту на Донбасі може стати Руслан Демченко.
Нагадаємо, ми раніше писали про рішення Кучми вийти з переговорних процесів.
Так, спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдин провів 2 жовтня прес-конференцію, в ході якої було озвучене ім'я саме Демченка.
За словами Сайдика, українській делегації необхідний новий керівник, і ним цілком може стати Руслан Демченко. Зазначимо, що за часів президентства Леоніда Кучми Демченко працював в Адміністрації президента. Також він є дипломатом та відомий як радник чинного президента України Петра Порошенка.
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