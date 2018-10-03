



В Одеській області стався кілометровий зсув грунту - 03.10.2018 10:36

В Овідіопольському районі Одеської області стався величезний зсув грунту. Це сталось в прибережній частині села Санжейка.

В районній держадміністрації повідомили, що стався обвал величезної ділянки схилу довжиною майже у кілометр. Наразі небезпеки зміщення будинків через марштабний зсув немає.

Профільним спеціалістам буде необхідно вивчити ситуацію більш детально, аби надати ситуації відповідні висновки.

Наразі має бути вирішене питання із встановленям огорожі білямісця зсуву, аби не дати потрапити туди людям та автомобілям та захистити їх від потенційно небезпечних наслідків.

Платинова Буковина

Всі новини