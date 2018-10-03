



Смертельне ДТП в Тарашанах 3 010 2018 - 03.10.2018 09:58

На трасі Чернівці-Порубне в Чернівецькій області в ранішні години середи, 3 жовтня, сталась смертельна аварія.

ДТП сталось на території села Тарашани Глибоцького району. На проїжджій частині відбулось зіткнення легкового авта марки Жигулі з автобусом. Як стало відомо, подій легковика від отриманих травм помер на місці події.

Попередньо встановлено, що водій Жигулі виїхав для здійснення маневру обгону на смугу зустрічного руху. Через це сталось зіткнення з автобусом, що рухався назустріч.

Поліція встановлює деталі даної події.

Платинова Буковина, Чернівці

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