



Невідомі намагались отруїти Трампа - 03.10.2018 09:42

В понеділок до Пентагону було доставлено декілька посилок, всередині яких спеціалісти виявили присутність отруйної речовини рицину. Наразі стало відомо, що отруйний конверт був довлений і до Білого дому.

Адресатом даного листа вказаний президент США Дональд Трамп. Варто зазначити, що данйий конверт був відзначений як підозрілий ще на шляху до отримувача. Через це в Білому домі отримувати даний лист не спішили.

Попередньо повідомляється, що в листі також було виявлено рицин, і ціллю отруєння був саме Трамп.

Рицин є отруйною речовиною рослинного білкового походження, небезпечний для людини. У порівнянні з цианідом калію рицин - у шість разів отруйніший.

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